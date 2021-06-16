Певица МакSим попала в больницу: температура 39 и поражение 40% легких (фото) [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Российская певица МакSим (Марина Абросимова) госпитализирована в одну из московских больниц. Чтобы развеять слухи, исполнительница хита "Знаешь ли ты" написала подробный пост в своем Instagram и выложила фото.
11 июня начала чувствовать симптомы простуды, сделала срочный тест, который снова показал отрицательный результат. Я приняла решение не отменять концерт из-за простуды, поэтому, как написали во многих пабликах, я выглядела уставшей. Выступала я на сцене уже с температурой 39. 13 июня я снова сделала тест, результат которого был снова отрицательный. Но потом моё самочувствие стало ухудшаться, температура не падала, я снова вызвала врача и меня забрали в клинику.
Врачи диагностировали у 38-летней звезды пневмонию, легкие поражены на 40 процентов, но тесты на COVID-19 показывают отрицательный результат.
По словам представителей артистки, она находится в тяжелом состоянии, но подключать ее к аппарату ИВЛ не требуется. Вакцинироваться от коронавируса МакSим не успела.
Напомним, что в 2019 году певица попала в аварию по дороге в аэропорт, после чего сделала большой перерыв в карьере, чтобы восстановиться. Только в феврале 2021 года она снова начала выступать.
по теме
Бывшую участницу "Дома-2" и известную российскую порноактрису Елену Беркову прооперировали в Николаеве, где она навещала родителей. У 36-летней Берковой воспалились гланды, и врачи приняли решение о хирургическом вмешательстве.
У 20-летнего сына артиста, Кирилла Андреева-младшего родилась дочь. Девочка появилась на свет 4 июня, как и дочь Меган Маркл и принца Гарри. Имя малышки семья музыканта пока не сообщает
Попри те, що Україна виходить з ковідного піке, зараз до лікарень потрапляє практично кожен другий, в кого виявляють смертельний вірус. І хоч наразі в лікарів роботи в рази менше, ніж було на піку захворювань, в лікарнях буквально назріває бунт
У рейтингу ООН ми опинилися вище, ніж Росія, Ізраїль, Греція та Люксембург. А у п'ятірці лідерів - Фінляндія, Швеція, Данія, Німеччина та Бельгія
Словенія - стала першою у Євросоюзі, хто оголосив про завершення пандемії. Попри це, у країні зберігається масковий режим у приміщеннях та обмеження на масові зібрання