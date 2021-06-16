Российская певица МакSим (Марина Абросимова) госпитализирована в одну из московских больниц. Чтобы развеять слухи, исполнительница хита "Знаешь ли ты" написала подробный пост в своем Instagram и выложила фото.

11 июня начала чувствовать симптомы простуды, сделала срочный тест, который снова показал отрицательный результат. Я приняла решение не отменять концерт из-за простуды, поэтому, как написали во многих пабликах, я выглядела уставшей. Выступала я на сцене уже с температурой 39. 13 июня я снова сделала тест, результат которого был снова отрицательный. Но потом моё самочувствие стало ухудшаться, температура не падала, я снова вызвала врача и меня забрали в клинику.

Врачи диагностировали у 38-летней звезды пневмонию, легкие поражены на 40 процентов, но тесты на COVID-19 показывают отрицательный результат.

По словам представителей артистки, она находится в тяжелом состоянии, но подключать ее к аппарату ИВЛ не требуется. Вакцинироваться от коронавируса МакSим не успела.

Напомним, что в 2019 году певица попала в аварию по дороге в аэропорт, после чего сделала большой перерыв в карьере, чтобы восстановиться. Только в феврале 2021 года она снова начала выступать.