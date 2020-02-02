Популярная российская певица МакSим решила уйти со сцены. Она не смогла оправиться после аварии в 2019 году. Об этом рассказала ее менеджер в Instagram.

"В связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными в аварии в 2019 году, и по настоятельным рекомендациям врачей, мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок, начиная с сегодняшнего дня", - написала Маргарита Соколова в Instagram.

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Также, она рассказала, что все ее концерты отменяются. Но, с организаторами "вопрос будет решаться индивидуально".

"Просим прощения у всех наших зрителей, для которых концерты были такими долгожданными. Я прошу вас отнестись к сложившейся ситуации с большим пониманием и проявить уважение к артистке так, как вы всегда это делали", - рассказала менеджер артистки.

Напомним, певица попала в жуткую аварию 23 апреля 2019 года. Первые дни после аварии певица не могла даже разговаривать. А также, в 2018 году у МакSим диагностировали проблемы с сосудами, певица на время прерывала выступления.

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