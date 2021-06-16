У Франції відзначили перемогу своєї футбольної збірної [ Редактировать ]
Французькі вболівальники відзначили перемогу своєї збірної над Німеччиною напередодні вони зіграли з рахунком 1:0. Цю подію у Франції зустріли як національне свято.
Усі бари та кафе були вщерть повні щасливих фанатів. Емоції били фонтаном, річкою лилося й пиво. Франція, що жодного разу не поступилася, в останніх 17 матчах посідає друге місце в групі F після Португалії. Напередодні вона обіграла Угорщину з рахунком 3:0.
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