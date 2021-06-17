В общежитии Ивано-Франковска произошло ЧП: пострадали восемь подростков [ Редактировать ]
В ночь на четверг, 17 июня, в Ивано-Франковске в общежитии и еще четырех многоэтажках произошла утечка неизвестного вещества. В результате в больницу попали восемь подростков, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Так, в 00:25 поступило сообщение о том, что по нескольким адресам ощущался посторонний резкий запах неизвестного вещества (предварительно похожий на природный газ).
Запах почувствовали в четырехэтажном здании общежития "Ивано-Франковского государственного колледжа технологий и бизнеса", а также в четырех многоэтажных жилых домах по ул. Петлюры, 23, 25 и ул. Коновальца, 144, 146.
"В результате происшествия пострадало 8 подростков (2004 и 2005 г. р.) из общежития колледжа, которые госпитализированы в больницу (3 человека в тяжелом состоянии и 5 человек в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет)", - говорится в сообщении.
Аварийная бригада обследовала дома и прилегающие территории, однако утечки природного газа не обнаружили. Ивано-Франковский областной лабораторный центр Минздрава Украины провел замеры воздуха, опасных веществ не обнаружено.
По состоянию на 7 утра резкого запаха неизвестного вещества в воздухе не ощущается.
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