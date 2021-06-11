В пятницу, 11 июня, в Киеве из-за утечки автомобильного газа перекрыли Южный мост. Об этом сообщила патрульная полиция Киева в Telegram.

Движение в сторону центра города в связи с этим ограничено.

Из-за утечки газа на Южном мосту в сторону улицы Саперно-Слободской движение ограничено.

Также патрульная полиция опубликовала фото с газовозом, брендированным под сеть автозаправочных станций Glusco.

Напомним, ранее сообщалось, что 9 июня в Киеве перекрыли движение транспорта через мост Метро.

Читайте также, в Волынской области обрушился мост, в результате чего пострадали пять человек. Происшествие произошло на краю закрытой на время ремонта полосы движения, поэтому движение на целой части моста продолжается.

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