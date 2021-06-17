Через затяжні зливи ніяк не розпочнеться курортний сезон на Азовському узбережжі. Та рятувальні служби не гають часу. Вдосконалюють навички порятунку людей на воді. Хто з відпочивальників завдає найбільше клопотів - знає Сергій Бордюжа.

Мілке та тепле. Азовське море - ідеальне місце для сімейного відпочинку. Проте й дуже підступне, кажуть рятувальники. Особливо своїми східними вітрами.

Анатолій Воронін, заступник директора КП "Рятувально-водолазна служба" Бердянська:

Это опасно для людей, которые пытаются покупаться на матрацах, надувных предметах каких-то. Они отплывают метров за 50 -100 от берега, там еще тихо, а дальше подхватывает их ветер и практически они вернуться уже назад самостоятельно не могут.

Таких щороку рятують десятками. Інколи за кілька кілометрів від берега.

Юлія Баришева, начальник сектору зв'язків з громадськістю ГУ ДСНС у Запорізькій області:

Ті матраси, які продаються, особливо китайського виробництва, вони не предназначені для купання в морі. Це лише для того, шоб проводити час на піску на березі. Тому що такі матраси мають велику парусність. І коли несприятливі погодні умови, вітер, його дуже швидко відносить у відкрите море.

Подібний випадок стався кілька днів тому в Кирилівці.

Сергій, очевидець:

Вижу, надувной гусь. Вижу сначала, люди плавают. Но когда смотрю, что их уносит все дальше и дальше, пошел, нашел бинокль, посмотрел. Два человека там где-то барахтаются. Надо вызывать кого-то.

Дістатися берега людям вдалося самостійно. Та рятувальникам все одно довелося виходити в море.

Сергій Маслієнко, старший сержант аварійно-рятувального загону ГУ ДСНС у Запорізькій області:

Було знайдено надувний матрац на відстані 1,5 кілометра. Людей на місці не було.

Дії з порятунку людей на Азовському узбережжі відпрацьовують щороку. Цього разу масштабні навчання відбулися одразу в двох містах - Приморську та Бердянську. За однією з версій в біду потрапили рибалки. На надувному човні їх захопив шторм.

Андрій Носаченко, рятувальник-моторист міста Приморськ:

Ее просто перевернет. Волна большая, волна очень высокая, получается и волна идет не часто. Ее просто перевернет и все. А рыбак он в воде, вещах, он просто не сможет выплыть на берег сам. без помощи спасателей, он на берег не вернется.

У нападках, коли на човні чи матраці все ж таки відносить у море, рятувальники радять вчасно подавати сигнал лиха.

Анатолій Воронін, заступник директора КП "Рятувально-водолазна служба" Бердянська:

Прыгнуть и плыть к берегу это бесполезное дело, потому что практически расстояния обычно уже большие, хорошо если человек мог хотя бы держаться на воде, чтобы спасатели успели подойти к нему и поднять. Доплыть практически невозможно.

Якщо ж горизонту вже не видно, головне, радять не панікувати. Берегти сили й чекати на допомогу.