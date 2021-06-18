В ночь на пятницу, 18 июня, в городе Днепр произошел сильный ливень, который затопил улицы. Об этом сообщает "Информатор".

Улицы Байкальская, Воскресенская, Диевка, Виноградная, Каруны и Дементьева оказались в критическом состоянии.

В результате подтоплений пострадали жилые дома, а в районе надземного пешеходного перехода на Слобожанском проспекте образовалось "озеро".

Правую полосу движения затопило так сильно, что несколько автомобилей застряли в луже.

Из-за того, что улицы залило водой, автомобили просто "плавали".

Напомним, в оккупированном городе Керчь произошел мощный ливень. Почти по крышу затоплены автомобили на улицах Самойленко, Горбульского, Карла Маркса, Заречной. В Крыму из-за ухудшения погоды был введен режим ЧС.

Ранее мы писали о том, что в оккупированном городе Керчь, прошел сильнейший ливень. Автомобили на улицах практически по крышу оказались в воде.