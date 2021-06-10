В Мелитополе проливные дожди затопили улицы и дома. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области.

Так, сообщается о том, что в воде застрял микроавтобус и дальше продолжать самостоятельно движение не смог. Спасатели с помощью троса вытащили авто из воды.

Дождевой водой подтопило подвальное помещение отделения гинекологии.

Также затопило несколько частных домов, во всех случаях спасатели с помощью мотопомп откачали воду.

Коммунальное предприятие приступило к ликвидации последствий стихии. Коммунальщики с самого утра убирают наносной грунт в нижней части города.

По словам местных жителей, одна из женщин упала во время грязевого потока, ее забрала скорая помощь.

Читайте также, глобальное потепление за последние 30 лет проявилось на всей территории Украины, но его темпы отличаются в зависимости от региона. Количество осадков в Украине за 30 лет в целом уменьшилось, а если учитывать увеличение испарения из-за роста температуры воздуха, то дефицит влаги в стране обостряется.

Кроме того, океаны могут остановить глобальное потепление. Согласно новому исследованию, мировой океан лучше поглощает углекислый газ, чем считалось ранее, предварительные оценки этого такого поглощения не учитывали разницу в температуре воды на поверхности моря и в его толще.

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