В Крыму, в оккупированном городе Керчь, прошел сильнейший ливень. Автомобили на улицах практически по крышу оказались в воде. Об этом сообщает "Керчь.ФМ".

Буквально "утопают" улицы Самойленко, Горбульского, Карла Маркса, Заречной.

Центр города затопило, уровень воды высоко поднялся. Также ливень ломал деревья, разрушал заборы. По улицам плывут крупногабаритные вещи, мусорные баки.

В результате дождя начало топить этаж городской больницы № 1.

Также вышла из берегов река Мелек-Чесме.

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Кроме того, океаны могут остановить глобальное потепление. Согласно новому исследованию, мировой океан лучше поглощает углекислый газ, чем считалось ранее, предварительные оценки этого такого поглощения не учитывали разницу в температуре воды на поверхности моря и в его толще.

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