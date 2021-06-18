В Запорожскую областную клиническую больницу 15 июня с ботулизмом госпитализировали двух человек, которые 14 июня ели вяленую рыбу. Об этом сообщил областной центр контроля и профилактики болезней.

Мужчина и женщина сразу попали в реанимацию - они были в тяжелом состоянии, без сознания. Как оказалось, жители Шевченковского района накануне ели леща, купленного в одном из сетевых магазинов. Анализы подтвердили у них ботулизм.

Ботулизм - острое тяжелое инфекционно-токсическое заболевание, которое возникает в результате употребления в пищу продуктов питания, содержащих микробный токсин - ботулинум. Он приводит к тяжелым поражениям нервной системы, изменений в работе сердечно-сосудистой системы, слабости скелетных и гладких мышц, нарушению зрения, глотания, моторики кишечника. Токсин палочки ботулизма является самым опасным из всех известных бактериальных токсинов.

Ботулизм может возникнуть при употреблении пищевых продуктов без предварительной термической обработки: консервов, особенно домашнего приготовления, копченых, вяленых мясных и рыбных изделий.

Определить наличие ботулотоксина по вкусу и запаху продукта невозможно, поскольку он не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха.

Ботулизм проявляется в среднем через сутки после употребления зараженной пищи. Человек ощущает общую слабость, головную боль, головокружение, возникает чувство тревоги.

Затем появляются следующие симптомы: двоение предметов, ослабление четкости зрения ("туман", "сетка" перед глазами). Из-за паралича мышц гортани, глотки и языка больные теряют голос, становится трудно глотать. В тяжелых формах заболевания главным симптомом является расстройство дыхания, паралич диафрагмы, в результате чего наступает смерть.

Единственным лечением ботулизма является введение противоботулинической сыворотки.

Напомним, в мае в Чернигове зафиксировали летальный случай от ботулизма. Умерла 38-летняя женщина, которая ела вяленую рыбу собственного приготовления.