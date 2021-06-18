В пятницу, 18 июня, Совет нацбезопасности и обороны соберется на очередное заседание.

Оно должно начаться в 17:00. Его анонсировал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на прошлой неделе.

Отметим, что последний раз СНБО собиралось 4 июня.

СНБО соберется ориентировочно на 17:00. Однако на 18:00 уже анонсировали брифинг для журналистов секретаря Совбеза Алексея Данилова.

Что сегодня на повестке дня?

рассмотрение "Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины";

применения персональных санкций;

доклад главы Государственной службы геологии и недр Украины о состоянии выполнения решения СНБО Украины от 19 марта 2021 года.

Еще один вопрос повестки дня будет рассматриваться в тайном режиме.

Ранее сообщалось, что под Львовом задержали "воров в законе" из санкционного списка СНБО.

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