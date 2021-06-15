На территории Государства Израиль отменили обязательный масочный режим в помещениях. Решение Министерства здравоохранения страны вступит в силу с 15 июня 2021 года.

Новые поправки к ранее изданному приказу об общественном здравоохранении были подписаны главой Минздрава страны Хези Леви.

Генеральный директор Министерства здравоохранения Израиля Хези Леви подписал поправку к приказу об общественном здравоохранении, отменяющую предписание носить маски в помещениях со вторника, 15 июня 2021 года.

Отмечается, что согласно новому документу, защитные маски следует носить только в медучреждениях длительной госпитализации, гериатрических отделениях, в домах престарелых. Также средства индивидуальной защиты должны носить те, кто находится на самоизоляции, а также пассажиры самолетов.

Ранее мы писали, что на территории Государства Израиль, в связи с крайне положительной статистикой заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также высокий уровень иммунизации населения, было принято решение отменить все карантинные ограничения.

Кроме того, в Израиле началась кампания по иммунизации детей, возрастом от 12 до 16 лет. Многие подростки в Израиле опасаются заражения коронавирусом, поэтому готовы вакцинироваться, кроме того, их привлекает возможность путешествовать по миру без ограничений.

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