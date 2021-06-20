У Києво-Печерській Лаврі провели святкову літургію з нагоди свята Трійці [ Редактировать ]
Свято Трійці сьогодні відзначають усі християни східного обряду - це одна з дванадцяти найбільших церковних дат. Вважається, що на 50 день після Великодня на апостолів зійшов Святий Дух і утворилася Православна церква.
Сьогодні прийнято прикрашати оселю зеленню та йти на богослужіння. Святкову літургію вранці служили і в Києво-Печерській Лаврі.
Блаженнійший Митрополит Онуфрій, предстоятель Української православної церкви:
Отець схотів створити світ, Син - створив, Святий Дух - оживотворив. І я всіх вітаю з Днем Святої живоначальної Троїці і бажаю, щоби наше життя на землі було таким - щоби в нас завжди і скрізь уповання було на небесного Отця, прибіжещем - Син, а кровом - Дух Святий, зі святом всіх!
Митрополит Павел, намісник Києво-Печерської Лаври:
П'ятдесятий день на Сінаї Моїсей взяв після Пасхи, взяв закон Божий - скрижалі - із заповіддю, які ми до сьогоднішнього дня читаємо і по яких ми живемо. У Новому заповіті п'ятдесятий день Господь засновує свою церкву і посилає Духа Святого, який укріпляє кожну людину - одна з іпостасей животворящої Троїці, і яка дана Богом для того, щоб ми з вами могли жити маючи боже благословення.
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