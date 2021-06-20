Свято Трійці сьогодні відзначають усі християни східного обряду - це одна з дванадцяти найбільших церковних дат. Вважається, що на 50 день після Великодня на апостолів зійшов Святий Дух і утворилася Православна церква.

Сьогодні прийнято прикрашати оселю зеленню та йти на богослужіння. Святкову літургію вранці служили і в Києво-Печерській Лаврі.

Блаженнійший Митрополит Онуфрій, предстоятель Української православної церкви:

Отець схотів створити світ, Син - створив, Святий Дух - оживотворив. І я всіх вітаю з Днем Святої живоначальної Троїці і бажаю, щоби наше життя на землі було таким - щоби в нас завжди і скрізь уповання було на небесного Отця, прибіжещем - Син, а кровом - Дух Святий, зі святом всіх!

Митрополит Павел, намісник Києво-Печерської Лаври: