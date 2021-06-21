Театр, магія та цирк. Усе це в своєму шоу поєднали зірки відомого на весь світ Cirque du Soleil. З новою програмою артисти проїдуть Україною. Їхні гастролі починаються вже завтра.

Акробати, польоти на повітряних полотнах та магія. І все це на сцені театру. Зірки Cirque du Soleil створили унікальну програму. За сюжетом, головна героїня шоу у свій день народження загадує бажання - знайти свій талант. І воно здійснюється.

Віктор Кі, жонглер, режисер-постановник та продюсер шоу "Wish":

Девушка проходит через многие таланты, и вы увидите насколько человеческое тело уникально, универсально. У нас очень много воздушных номеров, у нас очень шикарный номер эквилибриста, который работал в Cirque du Soleil во многих программах, у нас гуттаперчевая девушка.

Автор ідеї та режисер-постановник - відомий жонглер Віктор Кі. Чоловік родом з України, багато років жив в Америці - де став фіналістом ток-шоу "Америка має талант". В Cirque du Soleil Віктор працював 15 років. Відтепер повернувся на Батьківщину та створює власні шоу.

У свою команду Віктор запросив як відомих артистів, так і нові обличчя. Дебютом стала роль головної героїні для 14-річної киянки Марії.

Марія Грібенко, гімнастка:

Я занимаюсь с 4 лет воздушной гимнастикой, кольцом и пилоном и Виктор Кий увидел меня на одном из фестивалей и через какое-то время предложил участвовать в этом шоу.

А це ще одна зірка Cirque du Soleil - українець Андрій Бондаренко. З гастролями канадської кампанії об'їхав понад 150 міст. Хоча у світ цирку потрапив несподівано.

Андрій Бондаренко, акробат:

Я со спорта. Со спортивной акробатике, я был верхним в четверке и я завоевал все, что можно было в принципе в спорте. Так как акробатика не относится к олимпийскому виду спорта, и стремления в спорте у меня дальше не было, поэтому я решил уйти со спорта и начал карьеру циркового артиста.

За магію у шоу "Wish" відповідає ілюзіоніст-маєстро Євген Воронін. Для нього участь у театралізованому цирковому шоу стала новим досвідом.

Євген Воронін, ілюзіоніст:

Мы пробовали магию и цирк соединить, все таки мой мир - это больше магия, я занимаюсь больше комической магией, вот соединить характер и мир цирка, особенно такой как у Виктора, - получается смесь и стиль такой интересный.

Не обійшлося шоу й без "гутаперчевої" дівчини.

Юлія Михайлова, гімнастка:

Мы вас очень ждем, мы для вас стараемся, репетируем, все время работаем и довольно таки интересное у нас шоу - вы не пожалеете, приходите!

Відзавтра артисти розпочинають тур Україною. Першими їх прийматиме Одеса. Далі - Дніпро та Умань.