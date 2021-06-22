В работе Google произошел сбой. Пользователи столкнулись с проблемами в работе поисковой системы.

Это следует из данных сайта Downdetector.

Больше всего жалоб зафиксировано в США, России, Испании, Италии, Германии и Великобритании. Также есть проблемы и в Украине.

У 72% пользователей, которые сообщили о сбое, есть проблемы с доступом на сайт. У других - с входом в аккаунты.

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Кроме того, компания Huawei открыла свой первый магазин, в котором вместо обычного персонала - роботы. Магазин расположен в крупном торговом центре в китайском городе Ухань, на данный момент здесь можно приобрести смартфоны и разные аксессуары для них.

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