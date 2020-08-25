Apple открыла первый в мире магазин на воде (фото) [ Редактировать ]
Фото: Apple Marina Bay Sands
Источник: The Verge
Источник: The Verge
Корпорация Apple открыла в Сингапуре магазин, расположенный на поверхности воды.
Об этом пишет The Verge.
Так, новый фирменный магазин гаджетов компании появится в здании в Marina Bay Sands, стоящем на воде. Ранее в шарообразном строении располагался ночной клуб под названием Avalon.
Отмечается, что такого необычного магазина у Apple еще никогда не было.
Фото: twitter.com/javanng/
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