Решение об открытии магазина было принято месяц назад/ фото: malwarebytes.com

Корпорация Google впервые в истории открыла розничный магазин, где покупатели смогут делать покупки физически. Новое заведение открылось в нью-йоркском районе Челси. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Руководство Google приняло решение об открытии магазина розничной торговли в мае 2021 года. До его открытия приобрести различные девайсы можно было только через интернет. В торговой точке представлены различные гаджеты компании и другие продукты.

Отмечается, что магазин Google выполнен в виде круглой стеклянной конструкции, высота которой достигает 17 футов. Внутри нее находятся экраны, на которых транслируется продукты компании Google, которые там продаются.

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Кроме того, компания Huawei открыла свой первый магазин, в котором вместо обычного персонала - роботы. Магазин расположен в крупном торговом центре в китайском городе Ухань, на данный момент здесь можно приобрести смартфоны и разные аксессуары для них.

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