Тактику ведення морських боїв у акваторії Чорного моря від наступного тижня почнуть відпрацьовувати 5 тисяч військових з 32 країн у рамах рекордно масштабних маневрів "Sea Breeze 2021".

Загалом до вишколу залучать 32 військові кораблі, 40 літаків та гелікоптерів, чимало броньованої техніки та артилерії.

Окрім бою на морі, учасники відпрацюють пошук та знешкодження ворожих підводних човнів, протиповітряну оборону, вправлятимуться в артилерійських стрільбах та відточать навички проведення підводних спецоперацій - для цього у маневрах будуть задіяні зо два десятки команд бойових дайверів та спецпризначенців.

Напередодні свою участь у навчаннях офіційно підтвердив Шостий флот США, а от Росію до участі у маневрах не запросили.