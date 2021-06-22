Меркель и Зеленский провели телефонный разговор [ Редактировать ]
Во вторник, 22 июня, президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Особенности сегодняшней даты - День скорби и памяти жертв войны в Украине.
Собеседники отметили важность исторической ответственности за преступления нацизма на территории нашего государства и сохранение памяти о человеческих жертвах.
Наш разговор происходит в особую дату. Мир должен сделать все, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись.
Он подтвердил приглашение Меркель посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.
Со своей стороны канцлер пригласила Зеленского осуществить в ближайшее время визит в Берлин для обсуждения ряда вопросов двусторонних отношений Украины и Германии и процесса мирного урегулирования на Донбассе.
Отметим, что Ангела Меркель также провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
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