Во вторник, 22 июня, президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Особенности сегодняшней даты - День скорби и памяти жертв войны в Украине.

Собеседники отметили важность исторической ответственности за преступления нацизма на территории нашего государства и сохранение памяти о человеческих жертвах.

Наш разговор происходит в особую дату. Мир должен сделать все, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись.

Он подтвердил приглашение Меркель посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Со своей стороны канцлер пригласила Зеленского осуществить в ближайшее время визит в Берлин для обсуждения ряда вопросов двусторонних отношений Украины и Германии и процесса мирного урегулирования на Донбассе.

Отметим, что Ангела Меркель также провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.