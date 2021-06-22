Масштабний зсув ґрунту на пляжі під Одесою. У ці хвилини там під ТОННАМИ піску шукають людей. Рятувальники знайшли одяг, а очевидці стверджують, що за кілька хвилин до інциденту бачили на березі подружжя з дитиною та дівчину.

Все сталося в обід - о пів на третю годину дня. Порода впала з 15 метрової висоти. Зараз на місці працюють із півсотні рятувальників.

Пляж, де зійшла земля, належить базі відпочинку "Перлина". Це в Лебедівці, під Одесою. Адміністрація закладу перевіряє всіх постояльців. Попередньо кажуть, у них були заселені близько 20 номерів.

Марина Мартиненко, речник ГУ ДСНС в Одеській області: