Вбивчий зсув: на Одещині тонни ґрунту обвалилися просто на пляж з відпочивальниками [ Редактировать ]
Масштабний зсув ґрунту на пляжі під Одесою. У ці хвилини там під ТОННАМИ піску шукають людей. Рятувальники знайшли одяг, а очевидці стверджують, що за кілька хвилин до інциденту бачили на березі подружжя з дитиною та дівчину.
Все сталося в обід - о пів на третю годину дня. Порода впала з 15 метрової висоти. Зараз на місці працюють із півсотні рятувальників.
Пляж, де зійшла земля, належить базі відпочинку "Перлина". Це в Лебедівці, під Одесою. Адміністрація закладу перевіряє всіх постояльців. Попередньо кажуть, у них були заселені близько 20 номерів.
Марина Мартиненко, речник ГУ ДСНС в Одеській області:
Люди, які знаходились поруч, сказали про те, що бачили жінку, а після зсуву ґрунту вона пропала з поля зору. Тривають пошуки, вже знайшли речі, які скоріш всього належали відпочиваючій, поруч розташовані шість баз відпочинку, адміністрація наразі перепровіряє, чи всі люди на місці.
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