По итогам саммита будет подписан важный документ / Фото: www.aa.com.tr

Во вторник, 22 июня, представитель президента в Крыму Антон Кориневич раскрыл подробности будущего саммита Крымской платформы в Киеве. Об этом он сказал во время дискуссии, организованной немецким фондом Маршалла США, передает "Укринформ".

По его словам, по итогам саммита будет подписан документ о деоккупации Крымского полуострова.

Как рассказал представитель президента, документ будет содержать все ключевые вопросы и проблемные сферы относительно российской оккупации Крыма.

Мы считаем, это будет очень хороший результат, если саммит, который состоится 23 августа в Киеве, завершится итоговым документом, какой-то политической декларацией, которая будет включать все ключевые вопросы и проблемные сферы по временной оккупации Крыма Россией.

Он отметил, что этот документ станет важным результатом саммита Крымской платформы для людей, которые ежедневно занимаются только вопросами Крыма.

Кроме того, платформа будет действовать на постоянной основе, "пока не произойдет деоккупация и реинтеграция Крыма". Кориневич добавил, что в Киеве будет работать офис Крымской платформы, который постоянно будет заниматься только вопросами Крыма.

Саммит Крымской платформы состоится в Киеве 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Участие в саммите примут представители разных стран, в том числе США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Крымская платформа должна объединить все демократические страны мира.

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