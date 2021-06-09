В Германии поддержали создание Крымской платформы [ Редактировать ]
В среду, 9 июня, на пресс-конференции глава МИД ФРГ Хайко Маас по итогам переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил о том, что Германия поддерживает создание Крымской платформы, которая направлена на возвращение аннексированного полуострова Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Мы поддерживаем украинскую инициативу Крымская платформа... Мы считаем, что это хорошая возможность сохранить тему Крыма на международной повестке дня, поэтому мы поддерживаем запланированное мероприятие украинской стороны.
Создание Крымской платформы инициировал президент Украины Владимир Зеленский для координации усилий на международном уровне на возвращение полуострова под юрисдикцию Киева.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Крымская платформа должна объединить все демократические страны мира.
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