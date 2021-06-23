Тимофеев день: что категорически нельзя делать 23 июня [ Редактировать ]
В среду, 23 июня 2021 года, православные христиане отмечают День памяти священномученика Тимофея Прусского. В народе святого прозвали Знаменитым (от слова Знамение).
На Тимофея Знаменитого категорически нельзя:
- Грустить и злиться
- Жадничать
- Давать и брать в долг
Приметы и поверья на Тимофея Знаменитого
23 июня ранее считалось самым тяжелым днем в году из-за различных суеверий. На Тимофея наши предки обращали внимания на знамения, которые, в основном, предвещали что-то плохое. Например, большое количество белых бабочек, мух, желудей или грибов в этот день - к войне; обознаться в человеке - к свадьбе или похоронам; радуга обещала голодный год; потерять перчатки - к несчастью; разбить зеркало - к худу; из печи кирпич выпал - в доме горе случится; стаи ворон - к моровому поветрию.
На Тимофея запрещалось оставаться в одиночестве. Люди в этот день ходили в гости или приглашали гостей к себе. Считалось, что это призовет удачу и благополучие в дом на целый год.
В этот день было принято наблюдать за погодой, птицами и насекомыми, чтобы спрогнозировать какими будут ближайшие дни. Так, если 23 июня не видно пауков, то это к переменам погоды. Курица машет хвостом - к осадкам. На Тимофея домашние птицы себя ощипывают - к дождю.
По православному церковному календарю 23 июня День ангела отмечают: Александр, Антонина, Василий, Иван, Тимофей, Феофан. По католическому - Ванда, Зенон, Иосиф.
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