В среду, 23 июня 2021 года, православные христиане отмечают День памяти священномученика Тимофея Прусского. В народе святого прозвали Знаменитым (от слова Знамение).

На Тимофея Знаменитого категорически нельзя:

- Грустить и злиться

- Жадничать

- Давать и брать в долг

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Приметы и поверья на Тимофея Знаменитого

23 июня ранее считалось самым тяжелым днем в году из-за различных суеверий. На Тимофея наши предки обращали внимания на знамения, которые, в основном, предвещали что-то плохое. Например, большое количество белых бабочек, мух, желудей или грибов в этот день - к войне; обознаться в человеке - к свадьбе или похоронам; радуга обещала голодный год; потерять перчатки - к несчастью; разбить зеркало - к худу; из печи кирпич выпал - в доме горе случится; стаи ворон - к моровому поветрию.

На Тимофея запрещалось оставаться в одиночестве. Люди в этот день ходили в гости или приглашали гостей к себе. Считалось, что это призовет удачу и благополучие в дом на целый год.

В этот день было принято наблюдать за погодой, птицами и насекомыми, чтобы спрогнозировать какими будут ближайшие дни. Так, если 23 июня не видно пауков, то это к переменам погоды. Курица машет хвостом - к осадкам. На Тимофея домашние птицы себя ощипывают - к дождю.

По православному церковному календарю 23 июня День ангела отмечают: Александр, Антонина, Василий, Иван, Тимофей, Феофан. По католическому - Ванда, Зенон, Иосиф.

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