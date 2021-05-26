В Украине начнут отмечать новый профессиональный праздник [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины одобрил введение нового государственного праздника - Дня администратора центра предоставления административных услуг. Его будут отмечать ежегодно, 6 сентября. Решение было принято а заседании правительства 26 мая.
Документ предусматривает, что праздник призван отметить очень важную роль администраторов центра предоставления административных услуг, которые обеспечивают функционирования сервисов государства.
По случаю 9-й годовщины принятия закона Украины "Об административных услугах" и учитывая, что благодаря качественному и беспристрастному выполнению обязанностей администраторов центров предоставления административных услуг увеличивается степень доверия граждан к власти, предлагается ввести в Украине профессиональный праздник - День администратора центра предоставления административных услуг.
Отмечается, что законопроект был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.
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