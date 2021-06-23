В среду, 23 июня, министр иностранных дел Германии Гайко Маас обсудил с госсударственным секретарем США Энтони Блинкеном Украину. Об этом он заявил на совместном брифинге с госсекретарем США.

Так, он отметил, что "нормандскому формату" нужна новая динамика.

Дипломаты обсудили урегулирование ситуации в Украине. Глава внешнеполитического ведомства Германии заявил, что в ходе беседы указал на необходимость новой динамики нормандского формата.

Ранее мы писали о том, что Кравчук назвал условие возвращения переговоров в Минске. Также сообщалось, что Зеленский рассказал о перспективах Украины в НАТО.

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