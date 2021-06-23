21 июня в Днепре умер 9-летний мальчик, отравившийся грибами. В Днепропетровскую областную детскую больницу ребенка доставили 17 июня в крайне тяжелом состоянии, рассказал изданию "Наше Місто" директор больницы Алексей Власов.

Нам рассказали, что грибы собирал отец мальчика. Вероятнее всего, среди них была бледная поганка, поскольку отравление было очень сильным. Его состояние было крайне тяжелым, и, несмотря на все усилия, приложенные врачами для спасения жизни ребенка, вчера он умер. Эта трагедия в который раз подтверждает, что нельзя употреблять в пищу дикорастущие грибы и взрослым, и тем более детям.

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Симптомы отравления бледной поганкой очень похожи на кишечную инфекцию. Только рвота и понос практически не прекращаются, происходит сильное обезвоживание организма.

Если человек ел грибы вечером, то, как правило, плохо становится под утро. Яд поганки имеет токсичное действие: сначала отказывает печень, затем почки и сердце.

Чтобы уберечь себя и близких от опасности, лучше не собирать грибы, в происхождении и безопасности которых вы не уверены.

Напомним, что ранее "Подробности" опубликовали материал, почему медики считают грибы крайне опасными для здоровья.