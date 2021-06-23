Рівно 5 років тому британці проголосували за вихід з Євросоюзу. Фактично Брекзит відбувся лише минулого року. Але його наслідки вже відчутні ледь не у всіх сферах життя.

Для кого розлучення з ЄС стало найболючішим?

Розкішні виноградники в англійському Сассексі, робочі бригади у Лондоні, та фабрика квітів у Лінкольширі - ці три підприємства об'єднані однією бідою - Брекзитом. Наслідки виходу з Євросоюзу тут цілком реальні. Насамперед це брак робочої сили. Раніше будь-який громадянин ЄС міг приїхати працювати та жити до Британії. Але після Брекзиту країна закрила свій ринок для європейців.

Іян Коллінсон, партнер фабрики квітів:

Раніше у нас ніколи не було проблем з робочою силою. Зазвичай нам потрібні додаткові працівники у пікові періоди року. Але зараз неможливо знайти робітників, адже люди більше не приїжджають у Британію - надто складні міграційні правила. Та ще й ковід наклався.

І така ситуація ледь не у всіх галузях, де потребують низькокваліфікованих працівників: зокрема в готелях, ресторанах, на заводах та будівництвах.

Санджай Найрі, власник будівельної компанії:

Зараз у нас не лише нестача робочої сили, але й брак матеріалів. Тобто для такої невеликої компанії як моя - це дуже багато проблем водночас. Мені постійно доводиться зменшувати свою частку заробітку.

З колегами-підприємцями цілком погоджується директорка виноробні. Їй теж складно знайти працівників, а видатки зросли втричі. Подорожчала не лише вартість експорту вина, але й імпорту обладнання. Та ще й коронавірус вдарив.

Тамара Робертс, виконавча директорка виноробні:

Я розумію, що ніхто не думав, що Брекзит буде безболісним для бізнесу. Але імпорт та експорт товарів між Британією та Євросоюзом став справжнім мінним полем. Тепер це не лише дорожче, але й складніше, значно побільшало бюрократії, документів, ускладнилася логістика.

А у федерації їжі та напоїв звітують про значне зменшення експорту до ЄС. За перші три місяці року здійснили лише половину поставок, у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

5 річницю Брекзиту в країні не святкують. Насправді Британія вийшла з ЄС лише минулого року. І поки особливо хвалитися нічим. Тим паче, що у Лондона та Брюсселя досі залишилися невирішені питання щодо розлучення. А за результатами останнього опитування, 44% британців вважає, що Брекзит був помилкою.