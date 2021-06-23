Курс евро растет второй день подряд - НБУ [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 24 июня 2021 года установил курс евро на уровне 32,60 гривен за евро. Это на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 24 июня установлен на таком уровне: 32,6003 гривен за евро (+0,1333 грн). При этом курс евро на 23 июня составляет 32,467 гривен за евро.
Напомним, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.
по теме
Национальный банк Украины (НБУ) на 9 июня 2021 года установил курс евро
Национальный банк Украины (НБУ) на 7 июня 2021 года установил официальный курс евро
Новости о привлечении США к переговорам по Донбассу могут быть уже в июле-августе
Гражданам Украины следует воздержаться от поездок в страны, где фиксируется большая вспышка Дельта-штамма COVID
Со вторника, 22 июня, российские власти возобновляют пассажирское авиасообщение с турецкими курортами