Украина осудила кибератаки против Польши [ Редактировать ]
Министерство иностранных дел Украины осудило недавние кибератаки на министров и депутатов Польши. МИД призвал международное сообщество объединить усилия в противодействии российской агрессии.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в Twitter.
"Украина осуждает недавние кибератаки против Польши. Мы выражаем солидарность с нашими партнерами из Польши, и призываем международное сообщество консолидировать усилия в противостоянии российской агрессии против всего цивилизованного мира", - говорится в сообщении.
Ранее Путин прокомментировал обвинения о кибератаках на США.
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