Путин прокомментировал обвинения о кибератаках на США [ Редактировать ]
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В среду, 16 июня, в Женеве состоялась встреча лидеров России и США. Саммит прошел на вилле La Grange. После переговоров президент России Владимир Путин выступил на пресс-конференции и ответил на вопросы журналистов.
"Что касается кибербезопасности, мы договорили о совместных консультациях. Я должен вас проинформировать, наибольшее количество кибератак совершается в пространства США. На втором месте Канада, затем две латиноамериканских страны, а потом Великобритания. России в этом списке нет", - заявил президент.
Путин сказал, что Россия предоставляет всю информацию по запросам США о кибератаках, сама же ответов не получает.
Ранее Козак рассказал об участии США в переговорах по Донбассу.
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