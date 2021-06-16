В среду, 16 июня, в Женеве состоялась встреча лидеров России и США. Саммит прошел на вилле La Grange. После переговоров президент России Владимир Путин выступил на пресс-конференции и ответил на вопросы журналистов.

Читайте также Встреча Байдена и Путина: политики обсудили Украину

"Что касается кибербезопасности, мы договорили о совместных консультациях. Я должен вас проинформировать, наибольшее количество кибератак совершается в пространства США. На втором месте Канада, затем две латиноамериканских страны, а потом Великобритания. России в этом списке нет", - заявил президент.

Путин сказал, что Россия предоставляет всю информацию по запросам США о кибератаках, сама же ответов не получает.

Ранее Козак рассказал об участии США в переговорах по Донбассу.