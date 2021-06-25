ЕС пригрозил России новыми санкциями [ Редактировать ]
Лидеры Европейского Союза призвали Россию выполнить Минские соглашения в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом говорится в комюнике по итогам саммита ЕС.
"Европейский совет призывает Россию полностью взять на себя ответственность за обеспечение полного выполнения Минских соглашений", – указано в коммюнике.
В случае невыполнения данных обязательств, Евросоюз обещает накрыть страну-агрессора новым санкциями.
Как ранее заявлял глава внешнеполитической службы Жозеп Боррель, новая стратегия отношений с Россией будет базироваться на трех "китах" - "отталкивать, сдерживать, взаимодействовать".
Также в ЕС заговорили о "твердом и скоординированном" ответе любым злонамеренным поступкам России.
"С этой целью Европейский Союз также предлагает Еврокомиссии и верховному представителю представить варианты дополнительных ограничительных мер, включая экономические санкции", – говорится в документе.
Ранее Евросоюз утвердил секторальные санкции против Беларуси.
по теме
Украинский президент Владимир Зеленский до сих пор хочет провести переговоры с лидером России Владимиром Путиным
В России в Ленинградской области в четверг, 24 июня, потерпел крушение военный самолет Ми-8
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против российских банков
Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил, что поддержал инициативу канцлера Германии Ангелы Меркель пригласить российского лидера