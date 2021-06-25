Лидеры Европейского Союза призвали Россию выполнить Минские соглашения в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом говорится в комюнике по итогам саммита ЕС.

"Европейский совет призывает Россию полностью взять на себя ответственность за обеспечение полного выполнения Минских соглашений", – указано в коммюнике.

В случае невыполнения данных обязательств, Евросоюз обещает накрыть страну-агрессора новым санкциями.

Как ранее заявлял глава внешнеполитической службы Жозеп Боррель, новая стратегия отношений с Россией будет базироваться на трех "китах" - "отталкивать, сдерживать, взаимодействовать".

Также в ЕС заговорили о "твердом и скоординированном" ответе любым злонамеренным поступкам России.

"С этой целью Европейский Союз также предлагает Еврокомиссии и верховному представителю представить варианты дополнительных ограничительных мер, включая экономические санкции", – говорится в документе.

Ранее Евросоюз утвердил секторальные санкции против Беларуси.