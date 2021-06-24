Евросоюз утвердил секторальные санкции против Беларуси [ Редактировать ]
В четверг, 24 июня, Европейский союз утвердил секторальные санкции против Беларуси. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
Завершилась письменная процедура их оформления.
Письменная процедура закончилась. Отраслевые санкции ЕС против Беларуси одобрены. Они нанесут удар по таким секторам, как нефть, калий, банки, табак и наблюдательные технологии.
Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел новые санкции против Беларуси: в "черном списке" семья Лукашенко.
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