Вечером 24 июля состоялась официальная презентация Windows 11. Microsoft вкратце рассказала главные нововведения операционной системы, а также подготовила пару сюрпризов, вроде нативной поддержки Android-приложений и встроенного Auto HDR.

Правда, некоторые важные моменты Microsoft не озвучила. Например, дату выхода операционной системы. По слухам, релиз состоится осенью 2021 года. Также корпорация не озвучила системных требований, которые стали известны лишь сегодня.

Минимальные требования для Windows 11:

Процессор с частотой 1 ГГц или выше с 2 или более ядрами на совместимом 64-битном процессоре или системе на кристалле.

Оперативная память: 4 ГБ.

Встроенная память: 64 ГБ или больше запоминающего устройства.

Системная прошивка: UEFI с возможностью безопасной загрузки (Secure Boot).

TPM: доверенный платформенный модуль (TPM) версии 1.2 (рекомендуется 2.0).

Видеокарта: совместимая с DirectX 12 или новее с драйвером WDDM 2.0.

Дисплей: дисплей высокой четкости 1280x720 пикселей с диагональю более 9 дюймов, 8 бит на цветовой канал.

На первый взгляд, Windows 11 не требует многого с точки зрения аппаратного обеспечения. Хотя на практике операционная система оказывается более требовательной, чем Windows 10.

Самое важное изменение – полный отказ от 32-разрядных процессоров, так как Windows 11 будет полностью 64-разрядной операционной системой, хотя поддержка 32-битных программ сохранится. Также важно наличие как минимум 2-ядерного процессора, таким образом системы с одним ядром не подходят в принципе.

Поэтому те, кто все еще работает на старых компьютерах уже должны серьезно задуматься о покупке нового, более современного ПК.

Microsoft начала поэтапный отказ от 32-разрядных версий Windows 10, начиная с обновления в мае 2020 года (20H1) в прошлом году, и начала поставлять OEM-производителям 64-разрядные версии своей операционной системы.

Согласно последнему опросу в Steam, всего 0,09% участников используют 32-разрядную версию Windows 10, а 92,87% – 64-разрядную версию.

В Windows 11 также увеличились требования к оперативной памяти с 2 до 4 ГБ. Пользователям также потребуется 64-гигабайтный накопитель вместо 20 ГБ у Windows 10. Также увеличились требования к видеокарте: для Windows 10 требовался графический процессор, совместимый как минимум с DirectX 9, и дисплеем 800x600 пикселей, тогда как для Windows 11 требуется видеоускоритель с поддержкой DirectX 12 и минимальным разрешением 1280х720 пикселей.

Если вышеупомянутые еще могут быть терпимы, то новое требование, на которое мало кто обратил внимание, может создать серьезное препятствие на пути к использованию Windows 11. Все дело в обязательном наличии в компьютере микросхемы Trusted Platform Module (TPM) 2.0, которая используется для безопасного хранения информации для входа, ключей шифрования, паролей и прочего. Хотя Microsoft допускает использование TPM 1.2.

Это огорчило многих пользователей, так как отсутствие TPM в их компьютерах делает невозможным обновление до Windows 11.

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Те, у кого нет физического TPM или он не включен, все равно могут заставить Windows 11 работать, изменив настройки BIOS. Вероятно, эту лазейку Microsoft прикроет к моменту выхода официальной Windows 11, так что без TPM запустить операционную систему не получится никак.

Также можно проверить свой компьютер при помощи специального приложения от Microsoft, чтобы узнать, совместим ли ваш компьютер с Windows 11.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как пользователи Windows 11 разгневали Microsoft.