Сегодня вечером состоялась официальная презентация новой операционной системы от Microsoft – Windows 11. Однако сюрпризом этот анонс не стал – бета-версию ОС "украли" за две недели до показа и разобрали "по косточкам", проведя множественные тесты и сравнения с Windows 10. Но это все равно не помешало компании помпезно представить миру свой новый продукт.

Несмотря на то, что Windows 11 была более-менее изучена Microsoft все же, припасли один сюрприз. Выяснилось, что 11-я версия Windows будет самостоятельно поддерживать Android приложения (Project Latte), а установить их можно будет из официального магазина приложений Microsoft Store. Правда доступная эта возможность будет не сразу, а в 2022 году.

Еще одним неподтвержденным фактом стало то, что обновление до Windows 11 будет бесплатным для всех пользователей Windows 7, Windows 8.1 и Windows 10, сообщает Twitter Wario64.

Fluent Design

Внешний вид новой операционной системы хоть и претерпел изменения, но все же они не такие радикальные, как это было в случае с Windows 8. Это было сделано намеренно, чтобы не отпугнуть пользователей, привыкших к логике старого интерфейса: панели задач, меню "Пуск" и прочих привычных вещей.

В то же время Microsoft стремится конкурировать с производителями Apple и Chromebook, а потребности и желания пользователей, использующих эти два типа устройств, совершенно разные. Windows 10X должна была стать платформой Microsoft, конкурирующей с ChromeOS, но Microsoft отложила ее на неопределенный срок и перенесла удобные наработки в Windows 11.

Изюминкой Windows "нового поколения" является свежий и современный визуальный редизайн, который затрагивает почти все аспекты программного обеспечения. В операционной системе есть веб-виджеты, закругленные углы и другие элементы размытой системы Microsoft Fluent Design.

Новый "Пуск"

Первое, что бросается в глаза – новое меню "Пуск". Теперь знаменитая кнопка была перенесена в центр панели задач вместе со всеми значками, что отдаленно напоминает macOS – хитрое решение, которое по замыслу Microsoft поможет переманить пользователей Apple к себе. Смотрится такое решение также свежо и современно. Хотя никто не запрещает вернуть "Пуск" на место – в левый угол экрана.

Windows 11

Само меню тоже изменилось и лишилось "живых плиток". Его площадь была увеличена, установленные приложения в нем теперь выравниваются не списком, а отображаются в виде отдельных крупных иконок.

Одно из нововведений – Snap Groups, коллекции приложений, к которым можно легко получить доступ из панели задач. Это разумный шаг вперед, поскольку немногие из нас используют только одно приложение за раз.

Улучшения для работы с окнами

Есть приятное нововведение для пользователей Windows, использующих с несколько мониторов: Windows 11 наконец-то может управлять приложениями на нескольких дисплеях, не нанося ущерба рабочему процессу. Если вы отключите внешний монитор от ноутбука, все приложения с этого дополнительного экрана будут просто свернуты.

Во время сегодняшней презентации Microsoft показали, как ОС может точно запоминать размещение определенных окон, чтобы впоследствии их открывать в тех же местах.

Игровые улучшения

Когда дело доходит до игр, в Windows 11 будет реализована функция Auto HDR, впервые представленная на игровых приставках Xbox Series X|S. Auto HDR позволит операционной системе автоматически применять более динамичный цвет и освещение к старым играм. Microsoft заявляет, что тысячи игр, включая Rocket League и Doom 64, будут поддерживать эту функцию на дисплеях с поддержкой HDR.

Точно так же технология Direct Storage из новых консолей Xbox также появится в Windows. Она позволяет увеличить скорость сохранения игр, что приведет к сокращению времени их загрузки.

Новый Microsoft Store

Microsoft также упрощает разработчикам перенос любых приложений в Microsoft Store. Во время сегодняшнего мероприятия, посвященного запуску, директор по продуктам Microsoft Панос Панай сказал, что магазин будет принимать приложения Win32 в дополнение к стандартному программному обеспечению UWP (универсальная платформа Windows).

Более того, он заявил, что разработчики могут сохранять весь доход, который они получают от сторонних торговых платформ. Это может оказать некоторое давление на Apple, чтобы ослабить ограничения на собственный магазин приложений.

Самая безопасная Windows

"Под капотом" Microsoft улучшила такие функции, как пробуждение от сна и Windows Hello. Microsoft также улучшили обновления Windows, чтобы они выполнялись на 40% быстрее, чтобы вы могли оставаться продуктивными.

Что касается производительности, Microsoft заявляет, что она увеличила время автономной работы устройств, а также сделала Windows 11 "самой безопасной на сегодняшний день".

Когда Microsoft выпустит Windows 11?

Увы, официальную дату выхода представители компании не заявили. Как сообщают инсайдеры, Microsoft собирается сделать Windows 11 доступной в два этапа. Ожидается, что производители ПК и участники программы предварительной оценки Windows получат первую, но неполную версию Windows 11 уже этим летом.

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По слухам, осенью Microsoft сделает Windows 11 доступной для все пользователей как в виде обновления, так и в виде самостоятельного ISO-образа.

Что будет с Windows 10?

Шесть лет назад официальные лица заявили, что планируют поддерживать Windows 10 до октября 2025 года. Релиз версии LTSC (долгосрочное обслуживание), который появится позже в этом году, будет поддерживаться до 2026 года.

Похоже, что Microsoft делает все возможное, чтобы сделать Windows 11 более популярной, не сильно меняя привычную формулу Windows.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как пользователи Windows 11 разгневали Microsoft.