Евросоюз продлил экономические санкции против России [ Редактировать ]
В пятницу, 25 июня, глава Европейского совета Шарль Мишель заявил о том, что Европейский союз продлил экономические санкции против России. Об этом он написал в Twitter.
Ограничения были введены в 2014 году в связи с оккупацией Крыма
Мы продлили наши экономические санкции против России: Москва должна внести свой вклад и обеспечить полное выполнение минских соглашений.
Мишель также добавил, что Евросоюз будет придерживаться единого подхода к России, основанного на пяти принципах.
По его словам, Евросоюз в ближайшее время проработает новые форматы и условия диалога с Россией.
Ранее Евросоюз утвердил секторальные санкции против Беларуси.
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