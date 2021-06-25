В пятницу, 25 июня, глава Европейского совета Шарль Мишель заявил о том, что Европейский союз продлил экономические санкции против России. Об этом он написал в Twitter.

Ограничения были введены в 2014 году в связи с оккупацией Крыма

Мы продлили наши экономические санкции против России: Москва должна внести свой вклад и обеспечить полное выполнение минских соглашений.

Мишель также добавил, что Евросоюз будет придерживаться единого подхода к России, основанного на пяти принципах.

По его словам, Евросоюз в ближайшее время проработает новые форматы и условия диалога с Россией.

Ранее Евросоюз утвердил секторальные санкции против Беларуси.

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