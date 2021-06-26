Свої примхи негода показала в дев'яти областях України. Без світла нині понад вісімсот населених пунктів. Дороги завалені деревами, з будинків зірвані дахи. Рятувальники повідомляють про постраждалих. А потяги курсують із запізненням. Рейс "Ужгород - Запоріжжя" затримався аж на чотири години. А з мінімальним відхиленням від графіка, на 50 хвилин, приїхав поїзд "Ужгород - Львів".

У полоні стихії і Рівне - буревій там не на жарт налякав людей. Сили вітру не витримували навіть електроопори. Потужний буревій накрив Рівненщину напередодні пізно ввечері. Усе почалося зі шквального вітру.

В центрі стихії опинилося Рівне. Ураган тут корчував дерева. Одне з них впало на маршрутку, яка їхала з людьми. У салоні було багато пасажирів. Люди в паніці вибігали з автобуса.

Ми тільки їхали в цій маршрутці і на нас впало дерево. Це жесть просто!

За годину рясного дощу з градом автівки буквально плавали містом. Вулиці перетворилися на річки. А під Рівним ще й випав град розміром з яйце. Буревій повалив майже дві сотні дерев, позривав дахи у двох школах та в кількох десятках будинків.

Що робиться! Не видно нічого за декілька метрів, і там ще дах знесло!

У Рівному містяни фільмували, як з електропроводів сиплються іскри. У середмісті через негоду спалахнув приватний дім. Горіла покрівля. Від вогню дім відбивали десятки рятувальників.

Постраждали й люди. У чоловіка влучила блискавка, а жінку привалило зірваними уламками даху. Обоє потерпілих нині у лікарні. З наслідками стихії боролися усю ніч. Рівне розчищають і дотепер. Мер закликав містян долучатися до прибирання.

Олександр Третяк, міський голова Рівного:

Буду вдячний, якщо своїми силами ОСББ будете займатися приведенням території ваших ОСББ до порядку.

Стихія, що вирувала на Рівненщині, знеструмила понад три сотні населених пунктів. Аварійні бригади працюють у шаленому темпі, бо синоптики на усі вихідні знову прогнозують зливи з градом та шквальним вітром.