Во Львове на полумарафоне погиб 23-летний спортсмен: подробности ЧП [ Редактировать ]
Во Львове во время полумарафона стало плохо одному из спортсменов. Врачи оказались бессильны - молодой парень скончался.
"Большая беда на полумарафоне. Парень, 23 года, не добежал 200 метров. Медики только констатировали смерть. Соболезнования родным и близким!" - сообщил мэр города Андрей Садовой.
В комментариях пользователи винят организаторов забега, в том числе и градоначальника, которые организовывают подобные соревнования в жаркую погоду.
При этом во Львове сегодня температура воздуха невысокая, так как в западные области пришло похолодание.
"Кошмар, в такую жару проводить марафон, где мозги, жаль парня, жить да жить ему", - удивляется комментатор.
"Тромбы отрываются в любую погоду, бег ускорил только. От него практически нет спасения", - пишет один из пользователей. "Жари немає! До чого тут Садовий? Співчуття родині померлого", - пишут в сети.
"Медики констатировали смерть парня, которому около 23-24 лет. О нем известно, что он студент. На месте сейчас работает следственно-оперативная группа, стала ли причиной смерти жара или что-либо другое - все это сейчас выясняется", - сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.
Погибшего на полумарафоне парня пытались реанимировать больше часа.
Как рассказала волонтер-спасатель, они сразу побежали на крики "человек упал" – парень тяжело дышал, а пульс был очень слабым.
"Через короткое время дыхание стало останавливаться. Скорая пыталась вернуть парня к жизни с помощью дефибриллятора и всех возможных методов, но ничего не помогло", - сообщает Сегодня.
Ранее писали, что спортсменка из Японии сломала ногу во время прохождения марафона в эстафете.
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