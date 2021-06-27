Использование природного газа в Германии резко снизится после 2032 года, поэтому официальному Киеву стоит подумать об организации поставок водорода. Об этом в интервью "Зеркалу недели" заявила посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен.

Германия решила полностью отказаться от углеродных источников энергии до 2045 года. Я говорила с экспертами: нам еще нужно довольно много газа, возможно, до 2032 года, но потом его использование очень сильно уменьшится, и нам надо думать, что будет позже.

По мнению дипломата, использование и транзит газа - "явление временное". На вопрос о том, что делать Украине после окончания текущего контракта с "Газпромом" (с 1 января 2025 года - ред.), посол отметила, что контракт предусматривает возможность продления на пять лет и "над этим мы все будем работать".

Читайте также Украинцам вернут льготный тариф на электроэнергию: кому снизят цену

Фактом является то, что мы должны найти на перспективу для Украины солидный фундамент для развития страны, потому что это тоже не может быть уголь или газ, а должна быть "зеленая" энергия, водород, в том числе и для Европы. И мы должны дать Украине возможность зарабатывать на этом деньги.

Накануне Bloomberg сообщал со ссылкой на свои источники, что МИД Германии и Госдепартамент США, а также советники лидеров двух стран, обсуждают возможность оказания помощи Киеву в строительстве новых электростанций и развитии инфраструктуры, чтобы уменьшить "геополитические выгоды для Москвы" от завершения строительства "Северного потока-2".

Как сообщали "Подробности", строительство морской части первой нитки российского газопровода "Северный поток-2" завершено. 11 июня его начали заполнять газом.