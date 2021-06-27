Посол Германии призвала Украину думать о транзите водорода, а не газа [ Редактировать ]
Источник: Nord Stream 2
Использование природного газа в Германии резко снизится после 2032 года, поэтому официальному Киеву стоит подумать об организации поставок водорода. Об этом в интервью "Зеркалу недели" заявила посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен.
Германия решила полностью отказаться от углеродных источников энергии до 2045 года. Я говорила с экспертами: нам еще нужно довольно много газа, возможно, до 2032 года, но потом его использование очень сильно уменьшится, и нам надо думать, что будет позже.
По мнению дипломата, использование и транзит газа - "явление временное". На вопрос о том, что делать Украине после окончания текущего контракта с "Газпромом" (с 1 января 2025 года - ред.), посол отметила, что контракт предусматривает возможность продления на пять лет и "над этим мы все будем работать".
Фактом является то, что мы должны найти на перспективу для Украины солидный фундамент для развития страны, потому что это тоже не может быть уголь или газ, а должна быть "зеленая" энергия, водород, в том числе и для Европы. И мы должны дать Украине возможность зарабатывать на этом деньги.
Накануне Bloomberg сообщал со ссылкой на свои источники, что МИД Германии и Госдепартамент США, а также советники лидеров двух стран, обсуждают возможность оказания помощи Киеву в строительстве новых электростанций и развитии инфраструктуры, чтобы уменьшить "геополитические выгоды для Москвы" от завершения строительства "Северного потока-2".
Как сообщали "Подробности", строительство морской части первой нитки российского газопровода "Северный поток-2" завершено. 11 июня его начали заполнять газом.
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