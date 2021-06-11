"Северный поток-2" начали наполнять газом [ Редактировать ]
Источник: Nord Stream 2
Строительство морской части первой нитки российского газопровода "Северный поток-2" завершено. В пятницу, 11 июня, его начали заполнять газом. Об этом сообщает компания-оператор трубопровода Nord Stream 2.
Укладка трубопровода была завершена 4 июня, а участки морского трубопровода, проложенные из России и Германии, были соединены между собой 10 июня.
С сегодняшнего дня, 11 июня, начались пуско-наладочные работы по подготовке к прокачке газа. Продолжаются работы по прокладке второй нити газопровода на береговом участке.
Напомним, что "Северный поток-2" является расширенной версией действующего трубопровода "Северный поток". Оператор проекта Nord Stream 2 AG, единственный акционер - "Газпром".
Новый газопровод протяженностью 1230 км прокладывают по дну Балтийского моря от побережья России до Германии, его ориентировочная мощность составит 55 млрд кубометров в год.
Новый газопровод протяженностью 1230 км прокладывают по дну Балтийского моря от побережья России до Германии, его ориентировочная мощность составит 55 млрд кубометров в год.
Проект застопорился в декабре 2019 год после введения США санкций против компаний, которые участвуют в его постройке. Из-за этого ряд подрядчиков вышли из проекта. Россия возобновила строительство собственными силами в конце 2020-го.
4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". Поставки по ней могут начаться примерно через 10 дней. Вторая нитка будет завершена в течение 1,5-2 месяцев.
После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В России уже сделали заявление на эту тему.
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