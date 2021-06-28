Пожежа у Гонконгу знищила десять яхт [ Редактировать ]
У Гонконгу згоріли 16 яхт, пришвартованих у затоці. З них 10 зрештою пішли на дно. З охоплених полум'ям суден, урятували 35 людей. Одного потерпілого ушпиталили. За кілька годин вогонь загасили.
Чому спалахнула пожежа - невідомо. За словами очевидців, перед цим прогриміло кілька вибухів. Поліція припускає підпал.
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