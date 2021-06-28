В столиці Бангладеш потужний вибух пошкодив вісім будинків [ Редактировать ]
Потужний вибух стався в столиці Бангладеш Дацці. За останньою інформацією, загинули щонайменше семеро людей. Ще понад пів сотні зазнали поранень. Вибухнуло на першому поверсі трьохповерхового будинку, де були крамниці та заклади харчування.
Руйнувань також зазнали сім сусідніх будівель і кілька автівок, припаркованих неподалік. Поліцейські припускають - причиною міг стати витік газу.
Версію теракту не розглядають. Нині на місці працюють рятувальники, бо під завалами можуть бути люди.
по теме
Побутове недбальство, кримінал, людський фактор чи стихійне лихо. Що робити, якщо ваш дім зруйнований? До кого звертатись по допомогу?
Гучний вибух мешканці Білогородки під Києвом почули біля першої години дня. Рвонуло у квартирі на третьому поверсі в п'ятиповерхівці. Далі почалася пожежа
Аварія сталася напередодні на трасі між селами Лани та Ходорківці. За даними правоохоронців, водійка не впоралася з керуванням машина перекинулася
На вулиці Скісна, це в районі Молдованки, напередодні ввечері впали шмат даху й фасадної стіни. На місце одразу прибули рятувальники - постраждалих під завалом вони не виявили
Одна людина в критичному стані. До спецоперації залучили 70 рятувальників. Попередньо, не витримала навантаження дерев'яна підлога балкона