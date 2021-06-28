Потужний вибух стався в столиці Бангладеш Дацці. За останньою інформацією, загинули щонайменше семеро людей. Ще понад пів сотні зазнали поранень. Вибухнуло на першому поверсі трьохповерхового будинку, де були крамниці та заклади харчування.

Руйнувань також зазнали сім сусідніх будівель і кілька автівок, припаркованих неподалік. Поліцейські припускають - причиною міг стати витік газу.

Версію теракту не розглядають. Нині на місці працюють рятувальники, бо під завалами можуть бути люди.