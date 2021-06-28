Україна відзначає День Конституції. У ніч проти 28 червня 1996 315 народних обранців проголосували за Основний закон і в його першій статті Україну визначили як суверенну і незалежну, демократичну, соціальну, правову державу. З усіх пострадянських республік, Україна прийняла Конституцію останньою. Захід назвав її однією з найдемократичніших у світі. Закон затверджував державну символіку, статус української мови як державної, а Крим визнавався Автономною Республікою у складі України.

Сьогодні по всій країні відбуваються святкові заходи. З нагоди 25-ї річниці Конституції урочистості вже провели біля Верховної Ради. А народні депутати зібрались на урочисте засідання Парламенту. Там нині перебуває моя колега Ксенія Барвіненко.

В ці хвилини триває урочисте засідання Верховної Ради з нагоди 25 тої річниці ухвалення Конституції України. В залі присутні президент України, та три попередні очільники держави, прем'єр та міністри. Під куполом зібралися народні депутати різних скликань, зокрема і другого скликання, які власне і ухвалили нашу Конституцію. Ми вже встигли поспілкуватися з ними. Обранці згадують, як більше доби без перерв і відпочинку розглядали проект конституції.

Володимир Стретович, народний депутат Верховної ради 2 скликання

27 годин. Спомини - дуже величезна напруга. величезна відповідальність. Ми розуміли, що якщо цього не станеться, то або ми не будем мати демократичної конституції або держави України. Тому що Україна залишалась останньою із союзних республік колишнього союзу, які не ухвалили конституцію.

Депутати згадують, що процес розгляду сильно забуксував під час розгляду статті про державні символи. Тоді депутатам все не вдавалося зібрати триста голосів для ухвалення рішення. І довелося знайти компроміс, аби ухвалити одну статтю - трохи змінили іншу - про автономію Криму.

Ярослав Кендзьор, народний депутат Верховної ради 2 скликання:

Щоби скоротити час. Тільки за пропозицію комуністів, які сказали, що 20 можете не сподіватись - ми голосів не дамо. Об'єднати з десятим розділом Конституції, який визначав і визначає сьогодні статус Криму, території української не як кримську автономію, як було у проекті. Як звичайна рядова область, а дати їй статус Автономної республіки і ми вимушені були піти на оцей страшний компроміс, хоч розуміли тоді, що рано чи пізно, заклавши ту бомбу сповільненої дії - вона прийде час її легко буде підірвати. Що ми маємо рік війни і восьмий рік анексії.

Врешті конституцію підтримали 315 народних депутатів.

Нині ж українська конституція одна з найкращих і найдемократичніших у світі. На честь 25 річниці Конституції президент України Володимир Зеленський заявив, що Швеція передасть нам три копії Конституції Пилипа Орлика.

Володимир Зеленський, президент України:

Національний архів Швеції передав Україні три копії Конституції Пилипа Орлика. Одна вже з ранку була виставлена у фойє Верховної Ради. Друга буде перебувати в офісі президента. Третя - в Конституційному суді України після його оновлення і перезавантаження. І друга новина - до тридцятої річниці Незалежності України вперше за 311 років до України потрапить оригінал Конституції Пилипа Орлика.

Цікавий факт День конституції України єдина свято яка закріплена в конституції України. На цьому ж святкування дня конституції в парламенті не завершиться, вічної біля парламенту відбудеться Концерт класичної музики у виконанні Державного естрадно-симфонічного оркестру та Світлове шоу.