Недавно Илон Маск заявлял, что продает свой дом. Сделка состоялась и теперь основателя компаний Tesla и SpaceX, который является одним из богатейших людей планеты, официально можно назвать "бездомным".

Илон Маск признался, что после продажи своего особняка он переехал в скромный домик стоимостью 50 тысяч долларов. Причем, официально он не является владельцем жилья – миллиардер его арендует у своей же компании SpaceX, сообщает The Times.

Скромное жилье миллиардера размером 6х6 метров

Мэтт Уоллес, финансовый аналитик, подтвердил, что Илон Маск живет в очень стесненных условиях.

My primary home is literally a ~$50k house in Boca Chica / Starbase that I rent from SpaceX. It’s kinda awesome though.



Only house I own is the events house in the Bay Area. If I sold it, the house would see less use, unless bought by a big family, which might happen some day.