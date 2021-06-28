Недавно Илон Маск заявлял, что продает свой дом. Сделка состоялась и теперь основателя компаний Tesla и SpaceX, который является одним из богатейших людей планеты, официально можно назвать "бездомным".

Илон Маск признался, что после продажи своего особняка он переехал в скромный домик стоимостью 50 тысяч долларов. Причем, официально он не является владельцем жилья – миллиардер его арендует у своей же компании SpaceX, сообщает The Times.

Скромное жилье миллиардера размером 6х6 метров

Мэтт Уоллес, финансовый аналитик, подтвердил, что Илон Маск живет в очень стесненных условиях.

My primary home is literally a ~$50k house in Boca Chica / Starbase that I rent from SpaceX. It’s kinda awesome though.



Only house I own is the events house in the Bay Area. If I sold it, the house would see less use, unless bought by a big family, which might happen some day. — Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2021

"Я живу в доме за $50 тысяч в Бока-Чика, где находится наш космодром Starbase. Я арендую его у SpaceX. И это здорово. Единственный дом, которым я владею, – это дом для мероприятий в районе залива", - заявил Илон Маск.

Маленький домик в Бока-Чика называется Casita. Это сборная модель, которая пользуется спросом у небогатых семей на юге страны. Причем Маск использует самую дешевую модель Boxabl Casita размерами 6х6 метров.

Помещение арендованного домика

Особенностью такого жилья является то, что оно легко собирается и разбирается, чтобы его можно было перевезти в другое место. При чем работы по установке и подключению коммуникаций занимают несколько часов.

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