За минувшие сутки в Украине было привито против коронавируса 17 065 человек. Тогда как сутками ранее прививки получили 18 631 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Одну дозу получили 7 591 человек,

Полностью иммунизированы - 9 474 человек.

В течение суток работали 133 мобильные бригады, 230 пунктов прививки и 30 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привит 1 912 471 украинец. Всего проведено прививок - 2 501 831.

По состоянию на 28 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 751 726 человек.

Ранее сообщалось, что ВОЗ вскоре одобрит две COVID-вакцины.

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