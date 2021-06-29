Вакцинация в Украине: темпы "падают" [ Редактировать ]
За минувшие сутки в Украине было привито против коронавируса 17 065 человек. Тогда как сутками ранее прививки получили 18 631 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
- Одну дозу получили 7 591 человек,
- Полностью иммунизированы - 9 474 человек.
В течение суток работали 133 мобильные бригады, 230 пунктов прививки и 30 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привит 1 912 471 украинец. Всего проведено прививок - 2 501 831.
По состоянию на 28 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 751 726 человек.
Ранее сообщалось, что ВОЗ вскоре одобрит две COVID-вакцины.
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