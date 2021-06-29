За минувшие сутки в Украине зафиксировали 182 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 29 детей и 12 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

За сутки заболели 10 детей и 3 медработника.

Также за минувшие сутки:

летальных случаев - 5;

выздоровели - 582 человека.

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Сделано 10 930 ПЦР-тестов, 1 463 ИФА-тестов и 4 282 экспресс-тестов на антиген.

За все время пандемии:

заболели - 2 234 463 человек,

умерли - 52 300 человек,

выздоровели - 2 164 374 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве (77), Запорожской (16), Николаевской (15), Киевской (14), Днепропетровской (8) областях

Читайте также, на сегодняшний день найдено уже достаточно много разных штаммов коронавируса. Сейчас специфического лечения коронавируса не существует, поэтому стоит, как и раньше, придерживаться правил, которые помогут защититься от заражения.

Кроме того, в Украине зафиксировали случаи штамма коронавируса под названием "Дельта". Секретарь СНБО рассказал о двух инфицированных новым штаммом коронавируса - это 66-летняя женщина и 16-летний ребенок, они недавно вернулись из России, а симптомы болезни появились уже в Украине.

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