В Греции нашли картины Пикассо и Мондриана, украденные из Национальной галереи в Афинах девять лет назад. Об этом сообщает греческое издание "Катимерини".

Картины нашли в городе Кератея. Их местонахождение в ходе признательных показаний указал 49-летний грек, который, как считается, был одним из двух участников преступления. Кража произошла 9 января 2012 года, за день до закрытия Национальной галереи на реконструкцию.

Как пишет издание "Прото тема", за 9 лет злоумышленникам не удалось вывезти произведения живописи за границу, чтобы продать их на черном рынке.

Картина "Женская голова", написанная Пабло Пикассо в 1939 году, представляет собой портрет Доры Маар, которая была подругой и музой художника. Ее стоимость оценивается в 20 млн евро.

Пабло Пикассо "Женская голова" (1939)

В 1949 году Пикассо подарил свою работу Национальной галерее в Афинах в знак признания греческого сопротивления фашистам во время Второй мировой войны.

Рукописное посвящение Пикассо грекам на обратной стороне картины.

Картина "Мельница в Штаммере и полосатое небо" нидерландского художника и одного из основоположников абстракционизма Пита Мондриана была написана в 1905 году. В 1963 году ее купил греческий коллекционер Александрос Паппас и подарил Национальной галерее.

Пит Мондриан "Мельница в Штаммере и полосатое небо" (1905)

Кроме работ Пабло Пикассо и Пита Мондриана, преступники похитили из галереи рисунок на бумаге на евангельскую тему, который выполнил итальянский художник Гульельмо Качча. На нем изображен святой Диего де Алькала со Святой Троицей и символами страсти.

Рисунок Гульельмо Каччиа

Напомним, что два года назад в Амстердаме нашли картину Пикассо, украденную с яхты саудовского бизнесмена около 20 лет назад. Испанский художник был чрезвычайно "плодовит" и создал сотни картин. Они пользуются спросом у коллекционеров и из-за высокой цены - у похитителей произведений искусства.