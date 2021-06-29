В Индии сексуально озабоченный слон убил 16 человек [ Редактировать ]
Источник: Викимедиа
В Индии слон, изгнанный сородичами из стада, убил 16 человек за последние два месяца. Об этом сообщает Daily Mail.
Агрессивное животное убивает всех, кто попадается ему на пути. Последнее нападение произошло неделю назад, 22 июня. Слон убил пожилую пару, которая рано утром вышла из своей деревни.
Зрелый самец, которому 15 или 16 лет, терроризирует жителей штата Джаркханд. Местные егери отмечают, что он не заходит в населенные пункты, а нападает на людей, которых встречает в джунглях.
Зоологи считают, что агрессия животного вызвана гоном. Скорее всего, сородичи изгнали самца из стада за агрессию или сексуальное соперничество с другими слонами.
Команда из 20 охотников пытается отследить бродячее животное, но ему пока удается перехитрить своих преследователей. Слона ищут с помощью дронов.
Напомним, что в Индии насчитывается около 30 тыс. диких азиатских слонов - почти 60% от общей популяции этих животных. Они несколько уступают в размерах своим африканским саванным сородичам.
Ранее "Подробности" сообщали, что в Китае из заповедника сбежало стадо слонов и уже несколько месяцев скитается по всей стране, разоряя фермеров.
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