В цирке один слон напал на другого/ Фото: rg.ru

В Казанском цирке во время представления "Шоу слонов и магия цирка" произошла потасовка между животными. Так, один слон напал на другого: он повалил напарника и пытался его затоптать.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Отмечается, что животные отказались выполнять трюки, а инцидент произошел, когда их повели за кулисы, на глазах у людей. Дрессировщики отогнали взбесившегося слона палками.



"Зрители первых рядов не пострадали, со слонами тоже все ок. Работники винят во всем начавшуюся весну. Меж тем вечернее представление в цирке отменено, пришлось возвращать билеты", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что суд запретил задействовать животных в выступлениях в цирке. Согласно законодательству, дикие животные должны содержаться в условиях, приближенных к естественной среде.

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