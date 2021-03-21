В цирке во время шоу произошла потасовка между слонами (видео) [ Редактировать ]
В Казанском цирке во время представления "Шоу слонов и магия цирка" произошла потасовка между животными. Так, один слон напал на другого: он повалил напарника и пытался его затоптать.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.
Отмечается, что животные отказались выполнять трюки, а инцидент произошел, когда их повели за кулисы, на глазах у людей. Дрессировщики отогнали взбесившегося слона палками.
"Зрители первых рядов не пострадали, со слонами тоже все ок. Работники винят во всем начавшуюся весну. Меж тем вечернее представление в цирке отменено, пришлось возвращать билеты", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что суд запретил задействовать животных в выступлениях в цирке. Согласно законодательству, дикие животные должны содержаться в условиях, приближенных к естественной среде.
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