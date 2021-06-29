Ни о каких разрушениях либо же пострадавших не сообщается/ фото: planetofhotels.com

На северо-западе Коста-Рики начал извергаться один из самых крупных вулканов в стране "Ринкон-де-ла-Вьеха". Огненная гора выбросила столб пепла, высотой 3,3 километра. Об этом пишет издание Volcano Discovery.

Извержение длилось в течение 3 минут, при этом такая ситуация может стать самой масштабной за многие годы. Специалист вулканологической и сейсмологической обсерватории Коста-Рики Маартена де Моора заявила, что это было довольно мощное извержение.

Отмечается, что национальная комиссия по предотвращению рисков и управлению в чрезвычайных ситуациях заявила, что направила экспертов для оценки ситуации, и призвала людей не приближаться к вулкану. В настоящее время ни о каких разрушениях либо же пострадавших не сообщается.

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Кроме того, в индонезийской провинции Северная Суматра проснулся мощнейший вулкан Синабунг. Во время извержения пепел поднялся на высоту около шести километров, активность огненной горы в настоящее время является достаточно высокой. В ближайшее время извержения могут повторится.

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