В индонезийской провинции Северная Суматра проснулся мощнейший вулкан Синабунг. Во время извержения пепел поднялся на высоту около шести километров.

Извержение произошло около пяти часов утра и длилось примерно 11 минут. Местные власти просят людей держаться от вулкана подальше, надевать защитные маски, выходя из дома.

Отмечается, что активность огненной горы в настоящее время является достаточно высокой. В ближайшее время извержения могут повторится.

Читайте также, в Японии активизировался вулкан Сакурадзима, который расположенный на юго-западном японском острове Кюсю. Жителей близлежащих городов Кагосима и Тарумидзу предупредили быть готовыми к возможным последствиям активности вулкана.

Кроме того, один из самых древних вулканов мира Суфриер, который находится на карибском острове Сент-Винсент, начал активно извергаться. Из-за извержения вулкана премьер-министр страны Ральф Гонсалвес призвал более 16 тысяч жителей опасных зон срочно эвакуироваться.

Ранее мы писали, что за сутки на Филиппинах было зарегистрировано 212 подземных толчков в связи с начавшейся активностью вулкана Тааль, который является самым мощным в Юго-Восточной Азии. 168 землетрясений имели продолжительность от 1 до 20 минут.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.